Regionalbahnen waren 2018 seltener pünktlich

Das geht aus einem Bericht hervor, den das Kompetenzcenter Integraler Taktfahrplan (KC ITF NRW) im Auftrag des NRW-Verkehrsministeriums erstellt hat.

Am Pünktlichsten waren dem Bericht zu Folge die S-Bahnen: Knapp 90 Prozent aller Fahrten kamen pünktlich an. Bei den Regionalbahnen (RB) waren es 85,5 Prozent und bei den Regionalexpress-Linien (RE) 78,2 Prozent.

Deutliche Unterschiede im Münsterland

Bei letzteren sieht der Bericht die Gründe darin, dass die Linien „oft lange Linienverläufe aufweisen, die sie häufig über mehrere hoch ausgelastete und zum Teil auch überlastete Strecken und Bahnhöfe führen.“ So kommt fast jeder dritte Zug auf der Linie RE 7 von Krefeld nach Rheine mit einer Verspätung von über vier Minuten in Münster an.

Besonders unpünktliche Regionalbahnen im Münsterland waren im vergangenen Jahr die Linien RB 50 (Münster-Lünen-Dortmund) und RB 67 (Münster-Warendorf-Bielefeld). Mehr als 20 Prozent der Züge hatten dort eine Verspätung von über drei Minuten. Mit Pünktlichkeitsquoten über 90 Prozent glänzten hingegen die Linien RB 51 (Dortmund-Coesfeld-Enschede), RB 64 (Münster-Enschede) und RB 66 (Münster-Osnabrück).

Die Bahnlinien im Münsterland 1/13 RB50: Münster - Dortmund (Eurobahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Amelsbüren - Davensberg - Ascheberg - Capelle - Werne an der Lippe - Lünen - . . . - Dortmund Hbf Foto: Anna Spliethoff

RE2: Münster - Düsseldorf Hbf (DB Regio) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Albachten - Bösensell - Nottuln-Appelhülsen - Buldern - Dülmen - Haltern am See - . . . - Recklinghausen - . . . - Gelsenkirchen - Essen - . . . - Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf Hbf Foto: Ludger Warnke

RE7 Rheine - Krefeld (National Express) fährt stündlich mit Halt in Rheine - Emsdetten - Greven - Münster-Hbf - Münster-Hiltrup - Drensteinfurt - Hamm - . . . - Hagen - . . . - Wuppertal - . . . - Köln Hbf - . . . - Krefeld Foto: Anna Spliethoff

RE15: Münster - Emden (Westfalenbahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Greven - Emsdetten - Rheine - Salzbergen - . . . - Lingen (Ems) - . . . - Meppen - . . . - Papenburg (Ems) - . . . - Emden Hbf Foto: Anna Spliethoff

RE42: Münster - Mönchengladbach (DB Regio) fährt stündlich mit Halt in Münster - Münster-Albachten - Bösensell - Nottuln-Appelhülsen - Buldern - Dülmen - Sythen - Haltern am See - . . . - Recklinghausen - . . . - Gelsenkirchen - Essen - . . . - Krefeld - . . . - Mönchengladbach Foto: Anna Spliethoff

RB63: Münster - Coesfeld (DB Regio) fährt stündlich (zu Stoßzeiten häufiger) mit Halt in Münster Zentrum Nord - Münster Hbf - Münster-Mecklenbeck (seit 9.12.2018) - Münster-Roxel - Havixbeck - Billerbeck - Lutum - Coesfeld Schulzentrum - Coesfeld (Westf.) Foto: Anna Spliethoff

RB64: Münster - Enschede (DB Regio) fährt stündlich , zu Hauptverkehrszeiten halbstündlich , mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Häger - Altenberge - Nordwalde - Steinfurt-Borghorst - Steinfurt-Grottenkamp - Steinfurt-Burgsteinfurt - Metelen Land - Ochtrup - Gronau - . . . - Enschede Foto: ah

RB65: Münster - Rheine (Eurobahn) fährt zweimal pro Stunde mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Sprakel - Greven - Reckenfeld - Emsdetten - Rheine-Mesum - Rheine Foto: Anna Spliethoff

RB66: Münster - Osnabrück (Eurobahn) fährt zweimal pro Stunde mit Halt in Münster Hbf - Westbevern - Ostbevern - Kattenvenne - Lengerich - Natrup-Hagen - Hasbergen - Osnabrück Hbf Foto: Anna Spliethoff

RB67: Münster - Bielefeld (Eurobahn) fährt stündlich mit halt in Münster Hbf - Telgte - Warendorf-Einen-Müssingen - Warendorf - Beelen - . . . - Rheda-Wiedenbrück - . . . - Gütersloh - . . . -Bielefeld Foto: wn

RB 69: Münster - Bielefeld (Eurobahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf.) - Heessen - Ahlen (Westf.) - . . . - Oelde - . . . - Gütersloh - . . . - Bielefeld Foto: Anna Spliethoff

RB89: Münster - Paderborn (Eurobahn) fährt halbstündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf) - . . . - Soest - . . . - Lippstadt - . . . - Paderborn Foto: Anna Spliethoff

Problem: Personalnot

„Der Bericht zeigt deutlich, dass Engpässe sowohl auf Seiten der Infrastruktur als auch beim Fachpersonal negative Auswirkungen auf die Betriebsqualität vieler Nahverkehrslinien haben“, deutet Kai Schulte, Leiter des KC ITF NRW, die Ergebnisse in einer am Mittwoch verbreiteten Presseerklärung.

Besonders die Personalnot führte im vergangenen Jahr zu vielen Problemen und heftigen Auseinandersetzungen zwischen Kunden, Bahnunternehmen und den Verbänden, die die Bahnstrecken vergeben.

Derweil stieg die Nachfrage im Schienenpersonennahverkehr deutlich an.