Abzocke bei der Insekten-Beseitigung

Die Verbraucherzentrale in NRW hat vor zu hohen Rechnungen von unseriösen Anbietern bei Insektenplagen gewarnt. Viele Geplagte von Wespen und Eichenprozessionsspinnern fielen auf Schädlingsbekämpfer ohne Sachkunde, aber mit überzogenen Rechnungen herein, erklärten die Verbraucherschützer am Montag in Düsseldorf. Üblich für die Entfernung von Wespennestern seien etwa Preise zwischen 80 und 150 Euro einschließlich Anfahrt, je nach Größe und Erreichbarkeit des Nestes auch mehr. Verbraucher hätten der Zentrale aber von Rechnungen in Höhe von bis zu 700 Euro für einen halbstündigen und dilettantischen Einsatz berichtet.

Die Polizei in Coesfeld berichtete von einem Fall, in dem Schädlingsbekämpfer für die Entfernung eines Nestes des Eichenprozessionsspinners den Wucherpreis von 1653,74 Euro kassiert hatte.

So werden Eichenprozessionsspinner bekämpft 1/10 Was tun gegen die Gespinste des Eichenprozessionsspinners? So gehen Profis vor: Foto: Matthias Ahlke

Mit Schutzanzügen bekleidet lassen sich die Schädlingsbekämpfer – hier vom Unternehmen „AstWerk“ per Hubwagen in die Baumkronen hieven. Foto: Matthias Ahlke

Ein Haarspray kommt zur Fixierung des Gespinstes zum Einsatz. Foto: Matthias Ahlke

Dann wird das Nest von Hand abgenommen... Foto: Matthias Ahlke

...und in einer Plastiktüte verpackt. Foto: Matthias Ahlke

Eine weitere Möglichkeit zur Entfernung der Nester: Absaugen. Foto: Matthias Ahlke

Mit einem Industriestaubsager werden die Gespinste entfernt. Foto: Matthias Ahlke

Anschließend werden die betroffenen Stellen an der Eiche gründlich abgesaugt und mit einem Haarspray imprägniert. Foto: Matthias Ahlke

40 bis 50 Nester können von einer Kolonne am Tag beseitigt werden. Foto: Matthias Ahlke

Die Eichenprozessionsspinner werden samt ihrer reizenden Brennhaare entsorgt. Foto: Matthias Ahlke

Zugleich pochten die Verbraucherschützer auf die Beachtung des Arten- und Naturschutzes. Wespen dürften nicht ohne triftigen Grund gefangen, gestört, umgesiedelt oder getötet werden. Hornissen seien sogar noch stärker geschützt. Vernünftige Gründe haben den Angaben zufolge etwa Haushalte mit kleinen Kindern oder Allergikern, bei denen ein Wespenstich tödlich enden kann. Nur Experten dürften entscheiden, ob ein Nest beseitigt werden darf. Wer die Behausungen eigenmächtig entferne, riskiere eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro.

Warnung vor 0800- und Handynummern

Als richtige Ansprechpartner empfiehlt die Verbraucherzentrale etwa Imker, zugelassene Schädlingsbekämpfungsunternehmen, Kammerjäger und einige Umweltschutzorganisationen. Auch Berufsverbände der Schädlingsbekämpfer sowie Stadtverwaltungen oder Umweltämter helfen bei der Suche nach Fachleuten aus dem Umkreis, wie es hieß. Vor der Wahl von 0800-Nummern oder Handynummern warnte die Zentrale hingegen, da sie nicht selten zu Call Centern führten, die den Kontakt zu vermeintlichen Experten vermittelten. Die Firmensitze lägen meist nicht in unmittelbarer Umgebung, weshalb die Kosten für die Anfahrt sich erhöhten.

Die Verbraucherzentrale rät zudem dazu, mit dem Notdienst einen Festpreis zu vereinbaren und niemals sofort an der Haustür zu zahlen. Erscheine die Rechnung zu hoch, solle allenfalls eine Anzahlung geleistet und die Rechnung geprüft werden, zum Beispiel durch die Verbraucherzentrale.

Eichenprozessionsspinner sorgt weiter für Aufregung

Vor allem der Eichenprozessionsspinner sorgt in weiten Teilen des Münsterlandes nach wie vor für große Aufregung. Obwohl die Verpuppung der Raupe fast abgeschlossen ist, geben die Experten aus den Gesundheits- und Forstämtern keine Entwarnung. Allein die Stadt Münster registriert zur Zeit pro Woche 600 Mails von Bürgern.

Auch die zuständigen NRW-Ministerien für Gesundheit und Landwirtschaft fordern die Bevölkerung auf, bei Kontakten mit dem Prozessionsspinner und Auffälligkeiten einen Arzt aufzusuchen. Auch in den kommenden Jahren dürfte die Verbreitung des Prozessionsspinners weiter gehen [WN+]. „Wir müssen damit rechnen dass das Tier bei uns bleibt. Er gehört zu unserem Ökosystem“, sagt Heinz Peter Hochhäuser vom Landesbetrieb Wald und Holz in Münster.