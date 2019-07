Die Heimerzieherin sagt: „Mein Vater war Flüchtling im Zweiten Weltkrieg. Auch in der Familie meines Mannes wurde am Tisch immer ein Platz freigehalten für den Gast, der noch kommen könnte.“ Als vor vier Jahren die Flüchtlinge nach Deutschland kamen, hatte sich die Familie gerade von ihrem Einzelhandel getrennt. Dadurch wurden die Büros mitten in der Stadt frei.