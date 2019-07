„Wir richten uns nach den Temperaturen und werden zum Beispiel im Rheinbad eher sechs statt drei externe Sicherheitskräfte einsetzen“, sagte Ralf Merzig , Leiter der Düsseldorfer Bädergesellschaft. Zudem werde der Ordnungsdienst Präsenz zeigen.

Ende Juni war das Rheinbad an zwei Tagen wegen aggressiver Stimmung von Gästen mit Polizei-Unterstützung vorzeitig geschlossen worden. Damals hatte es Streit zwischen einer ausländischen Großfamilie und Jugendlichen gegeben, das Bad musste schließen.

Schulung in Konfliktprävention

Starke Hitze könne Stresssituationen in Menschengruppen verstärken, erklärte der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick. „Gerade in Freibädern finden wir oft Situationen, in denen es eng und laut ist. Wenn dort mehrere Gruppen aufeinandertreffen, die sowieso schon ein Aggressionspotenzial haben, kann Hitze diese Situation verstärken.“ Viele Schwimmbäder seien darauf nicht ausgelegt.

Ihr Browser unterstützt keine IFrames.

„Da fehlt es an der richtigen Raumaufteilung, an Fluchtwegen und Schatten – alles Maßnahmen, um Konflikte abzukühlen.“ Darüber hinaus müssten die Mitarbeiter der Bäder verstärkt in Konfliktprävention geschult werden, rät der Leiter des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld.

Security-Team im Einsatz

Im Münsterland ist nur vereinzelt zusätzliches Sicherheitspersonal im Einsatz, die Badesaison verlief bisher aber friedlich. So gab es zum Beispiel im Emsdettener Waldfreibad (ein in der ganzen Region beliebtes Freibad) nach Aussage von Jürgen B. Schmidt, Geschäftsführer der Stadtwerke Emsdetten, keine nennenswerten Zwischenfälle.

Dennoch sei aufgrund der Vorfälle in anderen Städten ein Security-Team im Einsatz. In Ahlen sind seit Jahren Sicherheitskräfte im Einsatz. In Münster, Lengerich und Telgte gab es ebenfalls keine größeren Auseinandersetzungen.