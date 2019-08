Großbrand in Emsdetten gelöscht - Entwarnung für Bewohner

"Es wird noch Wasserdampf aufsteigen, aber keine gefährlichen Dämpfe mehr", sagte der Lagedienst der Feuerwehr Steinfurt. Es gelte jedoch weiterhin die Warnung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), keine Lebensmittel zu verzehren, die dem nach verbranntem Plastik stinkenden Rauch ausgesetzt waren, zum Beispiel Obst und Gemüse aus den Gärten. Es seien Proben genommen worden, Ergebnisse würden zeitnah erwartet.

Die Polizei Steinfurt rechnet damit, etwa ab den Mittagsstunden das Gelände in Augenschein nehmen zu können, um die Brandursache zu ermiteln. Bis dahin laufen voraussichtlich die Aufräumarbeiten der Feuerwehr.

Auf dem Gelände der Emsdettener Entsorgungsfirma an der Gutenbergstraße waren am frühen Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache Textilien und Gelbe Säcke in Brand geraten. Die Feuerwehr vermeldete am Montagabend eine verletzte Person unter ihren Einsatzkräften, die sich bei den Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung zuzog. Mitarbeiter des Unternehmens Lohmann waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht in Gefahr.