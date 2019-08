Nach Großbrand: Entwarnung für Bewohner - Stellungnahme von Ermittlern

"Es wird noch Wasserdampf aufsteigen, aber keine gefährlichen Dämpfe mehr", sagte der Lagedienst der Feuerwehr Steinfurt. Es gelte jedoch weiterhin die Warnung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), keine Lebensmittel zu verzehren, die dem nach verbranntem Plastik stinkenden Rauch ausgesetzt waren, zum Beispiel Obst und Gemüse aus den Gärten. Es seien Proben genommen worden, Ergebnisse würden zeitnah erwartet.

Den Brandermittlern war es am Dienstagvormittag erstmals möglich, unmittelbar an den Brandort heranzutreten, berichtete die Polizei. Untersuchungen waren vor Ort nur eingeschränkt möglich. Die Menge des abgebrannten Materials beziehungsweise der Überreste lassen eine Suche darin nach einer möglichen Ursache nicht zu.

Bei den bisherigen Recherchen und Befragungen haben sich keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Eine konkrete Aussage, wie der Brand entstanden sein könnte, ist laut Mitteilung der Polizei derzeit nicht möglich. Möglicherweise war eine Selbstentzündung die Ursache für den Brand.

Zwei verletzte Feuerwehrleute

Auf dem Areal sind überwiegend Textilreste verbrannt. Der Sachschaden sowie die Kosten für die jetzt anfallenden Entsorgungen, Reinigungen und Aufräumarbeiten sind laut polizeilicher Angabe "nicht abschätzbar, dürften aber nicht unerheblich sein". Gebäude sind bei dem Brand nicht beschädigt worden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute verletzt.

Auf dem Gelände der Emsdettener Entsorgungsfirma an der Gutenbergstraße waren am frühen Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache Textilien und Gelbe Säcke in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte am Montagabend zunächst eine verletzte Person unter ihren Einsatzkräften vermeldet, die sich bei den Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung zuzog. Mitarbeiter des Unternehmens Lohmann waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht in Gefahr.