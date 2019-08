Münsterland -

Von Michael Grothues, Peter Beckmann, Paul Nienhaus

Im Münsterland häufen sich die Brände: Am Dienstagmorgen brannt in Greven die Gronenburg - schon wieder. In den Rheiner Stadtteilen Eschendorf und Mesum musste die Feuerwehr ebenfalls helfen. Und auch in Münster hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt.