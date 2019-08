Am Mittwoch übergaben Vertreter des Diözesanverbandes Weihbischof Dr. Stefan Zekorn ein Heft, das es erst auf den zweiten Blick in sich hat: Texte rund ums Thema Beten – Gebete für Reformen in der Kirche.

„Damit greifen wir die Tradition des Gebetsrufs auf“, sagte Diözesangeschäftsführer Uwe Slüter. Seit den 50er Jahren gestaltet jeweils eine Kolpingsfamilie im Bistum jeden Werktag eine Gebetszeit, mal als Messe, mal als Wort gottesdienst. Der Gebetsruf wurde bisher nie un­terbrochen. „Er wird nun ergänzt und ersetzt“, erklärte Kolpingdiözesan-Seelsorgerin Alexandra Damhus. „Wir beten jetzt für die Erneuerung der Kirche.“ Basis ist das Donnerstagsgebet der Benediktinerinnen im schweizerischen Kloster Fahr.

Über den Sinn, die Notwendigkeit und Möglichkeiten informiert das 60-seitige Heft, das allen 250 Kolpingsfamilien im Bistum Münster zugestellt worden ist.

Viele wünschen sich Veränderungen, sagte die Vorsitzende des Diözesankomitees der Katholiken, Kerstin Stegemann. Die Kolping-Initiative sei „eine weitere Facette“. Zekorn erklärte, es sei eine „schöne Idee“, den Gebetsaufruf neu zu gestalten. „Männer und Frauen müssen für die Erneuerung der Kirche beten.“