Gülle wird zu Energie

Gut 200.000 Kubikmeter Gülle jährlich sollen im Idealfall durch die Anlagen laufen und 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche in ihre Einzelteile zerlegt werden: „Güllevollaufbereitung“ nennt die NDM Naturwertstoffe GmbH mit Sitz in Nordvelen ihr rund 17 Millionen Euro teures Projekt, bei dem Landwirte aus der Region ihre Rinder- und Schweinegülle anliefern, damit daraus Wärme und Strom sowie Phosphor- und Stickstoffverbindungen gewonnen werden, die man verkaufen kann. Jetzt wurde die neue Anlage vorgestellt.