AIS fliegt vom FMO nach Berlin

Auf der Internet-Seite von AIS lassen sich die Flüge in die Hauptstadt bereits buchen. Demnach starten ab 4. November montags bis freitags jeweils zwei Flüge in Richtung Berlin-Tegel - jeweils um 7 und 17.45 Uhr. Die Rückflüge starten in Berlin um 16 und 21.05 Uhr. Damit sind die Flugzeiten tatsächlich interessant für Geschäftsleute.

Zuletzt hatte die inzwischen aufgelöste Fluggesellschaft Air Berlin Flüge an die Spree angeboten. Sie wurden 2012 eingestellt. Seitdem bemühte sich der FMO , die Verbindung wieder zu beleben. Schwierigkeiten machte da offenbar, dass Berlin inzwischen auch per Auto und vor allem per Zug ebenfalls gut zu erreichen ist.