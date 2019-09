So gelingt der Weg zurück ins Arbeitsleben

Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt sind Ansprechpartner in übergeordneten Fragen der Frauenförderung, der Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie bieten ein umfangreiches Informationsangebot und beraten Wiedereinsteigende nach einer Familienphase zu Fragen der Berufsausbildung, des beruflichen Einstiegs und Fortkommens sowie zu flexiblen Arbeitszeiten. Dafür muss man nicht konkret auf Stellensuche oder arbeitslos gemeldet sein. Auch wer in den Überlegungen zum beruflichen Wiedereinstieg steckt, kann unterstützt werden.