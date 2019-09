Elmar Brok brennt weiter rund um die Uhr für Europa

Polit-Rentner? Kürzertreten? Schon Elmar Broks erster Wortbeitrag beim Havichhorster Abend der Stiftung Westfälische Landschaft zeigt: Davon ist der 73-Jährige weiter entfernt denn je. Er ist nach 39 Jahren zwar kein Europaabgeordneter mehr. Doch es geht für den Bielefelder mit Volldampf weiter. Fast trotzig – Tag für Tag. Er kommt direkt aus Brüssel.

Die lange Fahrt alleine nach Münster habe ihn geschlaucht, bemerkt er bei der Ankunft und blickt in die Abendsonne. Dann verschwindet er, schiebt noch ein Telefoninterview ein. Gerade ist durchgesickert, dass er ein neues Amt hat, „ehrenamtlich“, wie er betont, zunächst nur für zwei Monate: Ukraine-Berater des scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker.

Warner vor der rechten Gefahr

Kurz danach fragt ihn Moderator Reinhard Hönighaus nach seinem Tagesablauf. „Ich traf heute um 8 Uhr einen Journalisten, um 9 kam der neue Botschafter der Ukraine, danach der britische Abgesandte der Kommission.“ Zwischendurch habe er sein neues Büro bezogen. Jetzt gehe es in die Ukraine, nach London, „zwischendurch zum 99. Geburtstag meiner Schwiegermutter.“

Havichhorster Abend mit Elmar Brok 1/8 Elmar Brok war Ehrengast beim Havichhorster Abend. Foto: Wilfried Gerharz

Elmar Brok im Gespräch mit Gästen Foto: Wilfried Gerharz

Empfang im Freien mit Gästen aus Politik und Wirtschaft Foto: Wilfried Gerharz

Johannes Röring begrüßte die Gäste Foto: Wilfried Gerharz

Die Gäste trafen sich zunächst zum entspannten Empfang im Freien. Foto: Wilfried Gerharz

Elmar Brok mit Reinhard Hönighaus, Sprecher der Europäischen Kommission in Deutschland. Foto: Wilfried Gerharz

Entspannter Empfang im Freien Foto: Wilfried Gerharz

Entspannter Empfang im Freien Foto: Wilfried Gerharz

Er berichtet vom Alltag als Hintergrund-Strippenzieher und Vertrauter von CDU-Spitzenpolitikern. Seine Hauptaufgabe als Ukraine-Berater sei es, für den neuen Präsidenten Selensky den Austausch zur EU zu schaffen. Was aus seinem Job wird, wenn Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin ernannt wird? Das ist offen. Fest steht: Er hält von der Leyen durch ihre Kindheit in Brüssel sehr gut für den Posten geeignet, und sie werde am Dienstag ihr Team vorstellen, bei dem es seiner Meinung nach noch ein paar Wackelkandidaten gibt.

Brok wird angetrieben von seinem Kampf für Europa und als Warner vor der rechten Gefahr. „Wir müssen gegen Nationalismus vorgehen, und nicht sagen: Ihr habt doch ein bisschen Recht“, sagt er zur AfD. Manchmal verbringe er den Urlaub auf dem Hof seiner Frau in einem Dorf im Osten. Dort bekomme er mit, wie die Leute so drauf sind. „Eine Frage der Minderwertigkeitsgefühle, nicht von Fakten.“ Doch: „Demokratie verteidigt man nicht dadurch, dass man sich an Antidemokraten annähert.“ Seine Kritik an Donald Trump ist unverhohlener denn je. Dessen Machtanspruch sei nicht hinnehmbar, das Verhalten erratisch. Die Welt sei derzeit von China und den USA geprägt. G2 statt G7. Es seit an der Zeit, dass sich die anderen Länder zusammentun. Europa werde zur Überlebensfrage.