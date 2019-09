Borken -

Von Peter Berger

Til Schweiger in Borken – diese Nachricht verbreitete sich in der Nacht zum Mittwoch rasend schnell im Netz. Der bekannte Schauspieler, Regisseur und Produzent hatte (wahrscheinlich unwissentlich) den Werbespruch der Stadt beherzigt („Borken – der richtige Weg“) und sich am Dienstag einen netten Abend in der Innenstadt gemacht.