Es war im Sommer. Vielleicht 1985. Oder auch 1986 oder 1987. An das exakte Jahr kann sich Annette Vogelsang nicht mehr erinnern. Die Erinnerung an das Holzkreuz mit den frischen Steckblumen an dem Feldweg in Rheine ist aber nie verblasst. „Ich war sofort wie elektrisiert“, sagt die heute 50-Jährige.