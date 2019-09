Ein sonniges Wochenende wartet

Naturkundemuseum/Planetarium , Münster: 15/25 Euro

Noch so eine Alternative für trübere Tage: Seit April 2019 haben Kinder und Jugendliche freien Eintritt in die LWL-Museen. 15 Euro kostet der Eintritt für die Eltern im Naturkundemuseum in Münster. Wer noch einmal 10 Euro drauflegt, bekommt eine Kombi-Familientageskarte, die auch für das angeschlossene Planetarium (unter anderem mit der neuen Mondlandungs-Show ) gültig ist. In diesem Sommer können kleine Forscher etwas über das Gehirn lernen (Ausstellung bis 27.10.: „Das Gehirn – Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl“ )

Wer häufiger kommen möchte, kann über die LWL-Museumscard nachdenken. Für 40 Euro kommt die ganze Familie ein Jahr lang in 32 Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (18 ) und des Landschaftsverbands Rheinland (14). In Münster gehört neben dem Naturkundemuseum noch das Museum für Kunst und Kultur am Domplatz dazu. Der Eintritt ins Planetarium ist bei der LWL-Museumscard allerdings nicht enthalten.