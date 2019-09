„Gerade ist Deutschland noch auf der kühlen Seite des Hochdruckgebiets Hanneke“, schildert Meteorologe Jürgen Schmidt vom Dienst Wetterkontor. „Es zieht dann aber über uns hinweg.“ Ab dann gibt es im Münsterland für einige Tage einen Altweibersommer.

Zunächst noch kältere Temperaturen

Von Dienstag bis Donnerstag liegen die Temperaturen noch um die 17 Grad. Am Dienstag kann es teilweise noch zu Schauern kommen, ab Donnerstag soll es dann aber weitgehend trocken bleiben. In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag wird es zudem relativ frisch: Bei klarem Himmel können die Temperaturen auf etwa fünf Grad Celsius sinken.

Passend zum Wochenende wird es aber deutlich wärmer: 19 Grad am Freitag, 24 Grad am Samstag und schließlich um die 26 Grad am Sonntag. Am Wochenende werden zudem bis zu elf Sonnenstunden am Tag erwartet.

Auch am Montag in der kommenden Woche soll das gute Wetter noch anhalten: Es werden Temperaturen um die 24 Grad erwartet. „Es ist momentan aber noch schwer zu sagen, ob es die ganze Woche genauso bleibt oder wechselhafter wird“, sagt Schmidt.