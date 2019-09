Sophia Kegels Begeisterung ist durchs Telefon zu spüren. Die Mitorganisatorin der Münster-Demo freut sich schon „total auf Freitag“ und ist „sehr stolz“ auf all das, was die Jugendlichen geschafft haben, erzählt sie am Donnerstag. „Ganze Schulen kommen, Gewerkschaften rufen zur Teilnahme auf, die Kirchen ermuntern ihre Mitarbeiter zur Teilnahme.