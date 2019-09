Nach einem Einbruch in eine Tankstelle an der Hauptstraße in Rorup am Sonntag (22. September) um 2 Uhr nachts hat sich der junge Täter bei der Polizei gemeldet. Mit seiner Beute, zwei Packungen Zigaretten, war der 18-Jährige zu einer Party zurückgekehrt und erzählte Verwandten und Freunden, was er getan hatte.

Er hatte die gläserne Eingangstür eingetreten und war durch das Loch gekrochen. Dabei zog er sich leichtere Schnittverletzungen zu. Die beiden gestohlenen Zigarettenpackungen gab er später dem Tankstellenbesitzer zurück, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Montagmittag.

Polizisten nahmen den geständigen jungen Mann mit zur Wache. Ein Atemalkoholtest bestätigte: Der 18-Jährige war alkoholisiert. Nach Feststellung seiner Personalien durfte er die Wache verlassen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.