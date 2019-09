Zwischen Recklinghausen Hbf und Haltern am See bzw. Dülmen fallen vom 14. Oktober ab 20 Uhr bis zum 18. Oktober um 1 Uhr auf Grund von Weichenerneuerungen mehrere Züge aus oder fahren zu veränderten Zeiten. Die meisten der ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt, teilt die Deutsche Bahn mit.

Welche Züge sind betroffen?

Am Freitag, dem 14. Oktober um 1.20 Uhr und 2.20 Uhr müssen Reisende der Linie RE 2 (Düsseldorf - Münster) zwischen Recklinghausen und Haltern am See den Schienenersatzverkehr nutzen. Das Gleiche gilt am 14. Oktober für die Züge um 20.20 Uhr, 21.20 Uhr, 22.20 Uhr und 23.20 Uhr sowie vom 14. bis 17. Oktober um 21.55 Uhr, 22.55 Uhr und 23.55 Uhr. Außerdem besteht vom 14. bis zum 17. Oktober um 6.38 Uhr und 18.40 Uhr keine Verbindung zwischen Recklinghausen und Dülmen.

Auch in Fahrtrichtung Münster nach Düsseldorf ändert sich der Fahrplan: Die Linie RE 2 startet zwischen dem 15. und 17. Oktober jeweils zur vollen Stunde und die Linie RE 42 um kurz nach halb am Hauptbahnhof in Münster. Am Freitag, dem 18. Oktober fahren die Züge der Linie RE 2 immer um zehn Minuten nach der vollen Stunde in Münster los. Ab Haltern müssen Fahrgäste der Züge, die zur vollen Stunde und um zwanzig vor dort ankommen, auf Busse umsteigen. Um 5.52 fällt die Verbindung der Linie RE 42 zwischen Dülmen und Recklinghausen vollständig aus.

Wo liegen Ersatzhaltestellen?

Die Ersatzbusse fahren nicht immer am jeweiligen Bahnhof ab: In Recklinghausen liegt die Haltestelle des Schienenersatzverkehrs auf der Große-Perdekamp-Straße am alten Busbahnhof.