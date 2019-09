Pfarrer Stefan Jürgens geht, weil er sich in seiner Gemeinde „weder gebraucht noch wirksam“ fühlte. Er beklagt zu wenig Gebet und zu viel Small-Talk: „Wir drucken zu viele Zettel und sprechen zu wenig von Gott“, erklärte der ehemalige Pfarrer von Heilig Kreuz in Münster seinen Rückzug. So eindeutig wie er ist sonst keiner.