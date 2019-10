LWL-Chef Matthias Löb hatte ursprünglich drei Viertel des rund 180 Millionen Euro schweren Aktienpaketes veräußern wollen. Dagegen hatten sich jedoch SPD und CDU ausgesprochen. Beide Parteien favorisieren die 25-Prozent-Lösung. Der Erlös, rund 45 Millionen Euro, soll zur Hälfte in die LWL-Kulturstiftung fließen und deren Fördermöglichkeiten erheblich erhöhen. Der andere Teil soll in eine LWL-Sozialstiftung fließen, mit den Erträgen sollen soziale Projekte in der Region gefördert werden. Grüne, Linke, FDP und Freie Wähler hatten sich dafür ausgesprochen, das gesamte Aktienpaket zu verkaufen.