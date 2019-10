Münster/Kreis Borken -

Ein Landwirt aus dem Kreis Borken klagt gegen die Landwirtschaftskammer NRW, da die ihm Zuwendungen in einer Höhe von rund 1500 Euro gekürzt wurden. Am Dienstag trafen sich beide Parteien vor dem Verwaltungsgericht in Münster. Der Kläger bekam teilweise recht, die Kammer muss ihm nun 1100 Euro zurückzahlen.