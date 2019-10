Arbeitsbedingungen auf Schlachthöfen Priester kämpft gegen Ausbeutung in der Fleischindustrie

Seit Jahren engagiert sich der Priester Peter Kossen gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. In seinen Predigten geißelt er sie als „modernes Sklaventum“. In Lengerich hat er die Aktion „Würde und Gerechtigkeit“ ins Leben gerufen. Der Verein will Arbeitsmigranten zu ihrem Recht verhelfen. Von Elmar Ries