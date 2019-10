Der Dortmunder Stromversorger Amprion führt in dieser Woche Probebohrungen für seine neue Stromtrasse im Westmünsterland durch. Die soll bekanntlich durch Erdkabel laufen. In rund zwei Metern Tiefe soll das geplante Kabel unter Äckern und Weiden verlaufen. Die genaue Trassenführung steht noch nicht fest. Mit den Probebohrungen will das Unternehmen sicherstellen, dass die Röhren für die Kabel nicht im Erdreich versinken. Am gestrigen Donnerstag und heutigen Freitag will Amprion in Borken und Vreden arbeiten. Insgesamt sind rund ein Dutzend Probebohrungen zwischen Gronau und Borken geplant. Mit dem Bau der eigentlichen Stromtrasse soll in vier Jahren begonnen werden.