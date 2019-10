Eine technische Störung hat seit 6.25 Uhr am Donnerstagmorgen zu Verspätungen am Bahnhof in Rheine geführt. "Die Störung hat den Bahnübergang sowie verschiedene andere Signale betroffen", sagt ein Sprecher der DB Regio.

Pro Zug mussten Bahnfahrende mit zehn bis 20 Minuten Verspätung rechnen, da Zugführer nicht per Lichtsignal den Bahnhof passieren könnten, sondern langsam nach Sicht hindurchfahren müssten.

Die Störung sorgte für Wartezeiten unter anderem für Bahnfahrende in Ibbenbüren, Bad Bentheim, Greven und Reckenfeld.

Seit 10.30 Uhr ist die Störung behoben, und langsam pendeln sich die Fahrzeiten der Züge wieder ein.