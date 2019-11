Mit flinken, aber dennoch bedachten Bewegungen drückt Thomas Schelenz eine Vielzahl bunter Knöpfe im Cockpit. Dann legt er in der Arrow II einen Schalter um, ehe er an diversen Rädchen dreht. Dabei nuschelt er englische Begriffe in das Mikrofon an seinem Kopfhörer. Piloten-Jargon. Der 57-Jährige arbeitet eine Checkliste ab. Ganz routiniert. Und mit einer Engelsgeduld.