Münsterland -

Von Elmar Ries

Die Not ist groß, wenn es um das Thema Mobilität geht. Zu viele Autos, unflexible Busse, Bahnverspätungen: Menschen wollen mobil und das auch stressfrei sein. Etwas Neues muss her, eine Alternative. Danach wird auch an vielen Stellen gesucht. Das ist nicht falsch. Aber auch nicht wirklich klug.