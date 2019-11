Drei Wochen ist es her, dass ein Großbrand im Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) wütete. Inzwischen sind die meisten Autos abgeholt. Am Montagmorgen standen noch 40 der über 600 betroffenen Fahrzeuge auf den Ebenen 1 und 2, erklärte FMO-Sprecher Andrés Heinemann auf Anfrage. Knapp die Hälfte sei fahrbereit, die übrigen müssten abgeschleppt werden.