Sonniges Herbst-Wochenende im Münsterland erwartet

Das Wochenende bietet sich perfekt für einen schönen Herbstspaziergang an. Es bleibt aller Voraussicht nach trocken, die Sonne kommt besonders am Sonntag zum Vorschein. Für das Münsterland werden Temperaturen bis zu zehn Grad erwartet, prognostiziert Jürgen Schmidt , Meteorologe beim Dienst Wetter-Kontor. Bereits der Freitag sei sehr sonnig mit Höchsttemperaturen um elf Grad.

„An der Nordküste und in Frankreich und Italien ziehen Tiefs auf, die auch Deutschland viel Regen bescheren. Das Münsterland liegt aber genau dazwischen und es wird wohl trocken bleiben”, erklärt Jürgen Schmidt. Während sich am Samstag schon vereinzelt die Sonne zeigen soll, wird es am Sonntag nach anfänglichem Nebel ganz aufklaren.

Goldenes Herbstwetter im Münsterland 1/17 Diese Allee in Everswinkel blüht herbstlich. Foto: Klaus Meyer

Farbenpracht auch in Albersloh. Foto: Josef Thesing

Der Heckenrosenweg in Lengerich beim Sonnenaufgang. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Die meisten Wiesen blühen noch. Foto: Klaus Meyer

Der Herbst zeigt mitunter seine farbige Seite, denn wenngleich einige Baumarten komplett ihr Blätterwerk abgeworfen haben, besitzen die Baumkronen der Platanen noch überwiegend ihr farbiges herbstliches Blattkleid. Foto: Matthias Ahlke

Eine Radtour oder ein Spaziergang bietet sich, wie hier in Warendorf, bei dem Herbstwetter perfekt an. Foto: Jonas Wiening

Der Herbst ist auch in Drensteinfurt eingezogen. Foto: Vera Aldeek

Hinterhof-Idyll in Warendorf. Foto: Klaus Meyer

Die Ladberger Mühle erstrahlt in der Herbst-Sonne. Foto: Mareike Stratmann

Nicht nur die Plüsch-Eichhörnchen sammeln Vorräte für den Winter. Foto: Klaus Meyer

Der Werseweg in Angelmodde in bunter Farbenpracht. Foto: Peter Sauer

Rund um die Ems und den Emssee in Warendorf zeigt der Herbst seine ganze Schönheit. Foto: Jonas Wiening

Laub vorm Drostenhof in Münster. Foto: Iris Sauer-Waltermann

Herbst am Steverwall in Lüdinghausen. Foto: ben

Dieser Baum in Lengerich verliert einige Blätter. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Der Jägerweg in Reckenfeld. Foto: Oliver Hengst

Der Herbst zeigt sich auch am Kreislehrgarten in Steinfurt. Foto: Heribert Schwarthoff

Nachtfrost

Von dem Sonnenschein am Tag solle man sich aber nicht täuschen lassen. „Wir nähern uns so langsam dem Winter. Nachts kommt es jetzt immer häufiger zu Frost, die Straßen werden glatter”, warnt Schmidt besonders die Rad- und Autofahrer.