Selten war die Bühne des Kleinen Hauses so zugestellt wie in der Neuinszenierung des Brecht-Klassikers „Der gute Mensch von Sezuan“. Regisseurin Katrin Plötner, die erstmals in Münster inszeniert, und Bettina Pommer (Bühnenbild) empfangen die Gäste mit einer Wand aus braunen Umzugskartons. Erinnerung an den Mauerfall? Chinesische Mauer?