„Schwerer Unfall auf der A 30 – 28-Jährige im Krankenhaus“, so hieß später die Überschrift in der Zeitung. Eine Meldung, wie sie oft zu lesen ist. So gesehen also nichts Ungewöhnliches. Und doch ahnen die meisten, dass es für die Unfall-Betroffenen damit nicht getan ist.