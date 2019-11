Der Bahnverkehr ruhte seit Montagmittag in dem Bereich zwischen den Bahnhöfen Metelen und Steinfurt-Burgsteinfurt, da sich zwei Aktivistinnen von einem Drahtseil herab über das Gleisbett abgeseilt haben. Sie schafften es durch diese Aktion, einen Güterzug mit radioaktiver Fracht zu stoppen. Nach Angaben der Atomkraftgegner transportiert der Zug abgereichertes Uranhexafluorid von der Anreicherungsanlage in Gronau nach Russland. Auch in Gronau hat sich daher eine Aktivistin von einer Brücke abgeseilt.

Erst am Montagabend sollen die Züge laut Bahn wieder auf der geplanten Strecke fahren - kurzfristige Zugausfälle jedoch nicht ausgeschlossen.

„Eichhörnchen“ über der Bahnlinie

Die Kletterblockade nahe des Kieferngrundsees wurde von weiteren Aktivisten begleitet. Eine der beiden Frauen, die sich über die Bahntrasse hängten, ist die bekannte Aktivistin Cécile Lecomte, deren Spitzname „das Eichhörnchen” lautet. Es ist für sie nicht die erste Aktion über dieser Bahnlinie.

Für die Bergung der beiden Frauen ist, da es sich um Bahngelände handelt, die Bundespolizei zuständig. Deren Arbeit sei dadurch erschwert worden, dass die beiden Aktivistinnen ihre Position immer wieder veränderten, berichtet eine Polizeisprecherin.

Auch der Schienenpersonennahverkehr ruhte im Abschnitt zwischen Burgsteinfurt und Metelen. Ein Ersatzverkehr für den gesperrten Streckenbereich wurde eingerichtet.