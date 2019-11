Eine Aschebergerin und ihre Walnussmanufaktur Knackige Geschäftsidee

Was macht man, wenn man ein Haus erbt, in dessen Garten sich zwölf Walnussbäume befinden? Natürlich könnte man die Früchte den Eichhörnchen überlassen. Man kann daraus aber auch eine Geschäftsidee entwickeln. Eine Walnussmanufaktur beispielsweise im Schuppen eines alten Forsthauses in Ascheberg. Von Annegret Schwegmann