Problematische Kooperation: Kein Interesse an Burg Hülshoff?

Münster -

Von Elmar Ries

Gut gedacht? Ja. Gut gemacht? Hm. Etwas mehr als drei Jahre ist es jetzt her, da schmiedeten die Droste-Stiftung und die Kunsthochschule für Medien (KHM) in Köln ein Bündnis, das auf dem Papier gut klang: Die KHM richtet den Studiengang „Literarisches Schreiben“ ein und bindet Burg Hülshoff sowie das dortige „Center for Literature“ (CfL) als Residenzort ein. Schreiben dort lernen, wo einst die Droste zum Stift griff. Malerische Kulisse, in­spirierender Ort: Besser geht es eigentlich nicht. Schade nur, dass offenbar kaum jemand kommt.