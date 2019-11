Inga Ellen Kastens kämpft mit Leidenschaft für mehr Tierwohl und bäuerliche Direktvermarktung. Aber eine militante Aktivistin, die nachts in Schweineställe einbricht und tagsüber in Fußgängerzonen Passanten vorwurfsvoll mit Schweineblut bespritzt, will sie nicht sein, da zügelt sie lieber ihr Temperament.