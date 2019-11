Was an jenem 21. August 2017 an der Schulstraße in Velen geschah, darüber gibt es keine Zweifel – auch dank einen umfassenden Geständnisses. In seiner Urteilsbegründung ließ der Vorsitzende Richter die Geschehnisse am Freitag noch einmal Revue passieren. Demnach wohnt der Angeklagte mit seiner Schwester, seiner Mutter und deren Lebensgefährten in Borken.