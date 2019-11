Der jetzt 20-jährige Täter atmete auf: Einem ersten Urteil zufolge sollte er dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Einem ersten Urteil zufolge sollte der Borkener dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Was an jenem 21. August 2017 an der Schulstraße in Velen geschah, darüber gibt es keine Zweifel – auch dank einen umfassenden Geständnisses.