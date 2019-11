Gehle folgt auf Theodor Windhorst . Der Bielefelder war nach 14 Jahren an der Kammerspitze bei den Vorstandswahlen nicht für eine weitere Amtszeit angetreten. Gehle ist Facharzt für Anästhesiologie und Innere Medizin sowie Vorsitzender des Marburger Bundes für den Bereich Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Er arbeitet in einem Krankenhaus in Gelsenkirchen.

Hans-Albert Gehle sagte nach seiner Wahl, er wolle „Präsident aller Ärzte“ sein. Er sehe sich als Verfechter der ärztlichen Freiberuflichkeit. „Wir müssen uns für unseren Beruf einsetzen und dabei immer streitbar bleiben.“ Für die Herausforderungen des Gesundheitswesens gebe es keine einfachen Lösungen. „Wir müssen uns einmischen und Antworten geben.“