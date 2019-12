Nichts mehr zu retten war für die Feuerwehr am Sonntagvormittag in Olfen. Als sie eine Wohnung in der Funnenkampstraße betrat, war das Feuer schon erloschen. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte den leblosen Bewohner. Alle Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg.

Anwohner hatten gegen 11 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung gemeldet. Nach Polizeiangaben liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.