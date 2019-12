Wer über 25 Jahre alt ist, hört ihn gar nicht: den Hochfrequenzton, der in den Ohren von jüngeren Menschen sehr unangenehm klingt. So schrill, dass sie Reißaus nehmen. Und das ist auch gewollt – zum Beispiel, um sie nach Ende der erlaubten Benutzungszeit vom Ludgeri-Schulhof in Coefeld zu vertreiben.