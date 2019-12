Wo am Nikolaus-Wochenende Stillstand herrscht

Der Nikolaustag läutet am Freitag das zweite Adventswochenende ein (6. bis 8. Dezember). Geschenke kaufen und Weihnachtsmarkt-Bummel haben dann wieder viele auf dem Zettel. Rund um die Ballungszentren und in den Metropolen dürfte das zu Staus, stockendem Verkehr und Parkplatznot in den Innenstädten führen, schätzen der Auto Club Europa ( ACE ) und der ADAC .

Geringeres Staurisiko auf den Autobahnen

Besonders am Samstag gehen vielerorts ab den späten Vormittagsstunden die Parkmöglichkeiten zur Neige. Daher lohnt es sich, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, raten die Clubs.Abgesehen vom üblichen stärkeren Pendlerverkehr ab Freitagnachmittag rechnen sie am Wochenende auf den Autobahnen wiederum nur mit einer geringen Staugefahr. Unfälle und winterliche Witterung könnten den Verkehr allerdings mancherorts ins Stocken bringen.

10 Tipps gegen Langeweile im Stau 1/10 1. Drei Geschichten Spiele im Auto bieten Unterhaltung für Groß und Klein. Ein kreatives Spiel: Geschichten erraten. Jeder erzählt drei Geschichten über sich selbst, von denen eine erfunden ist. Die Mitfahrer müssen erraten welche. Foto: Z1009 Jan-Peter Kasper

2. Wetten, dass ... in der Stau Edition Sobald der Verkehr steht, muss jeder Mitfahrer wetten, wie lange es dauert bis es weitergeht. Die Wetten werden notiert und wer richtig liegt, gewinnt! Das bringt sogar in einem Stau Spannung. Foto: dpa

3. Kennzeichen-Bingo Die fortgeschrittene Variante des Klassikers „Kennzeichen raten“: Am besten noch vor der Abreise Bingokarten mit Kennzeichen-Abkürzungen vorbereiten und im Auto an die Mitreisenden verteilen - wer zuerst eine Reihe voll hat, gewinnt eine Kleinigkeit. Foto: Malte Christians

4. Was bin ich? Noch ein sehr unterhaltsamer Klassiker: Einer der Reisenden denkt sich einen Beruf (alternativ: Tier, Promi, Charakter usw.) aus, die anderen versuchen, ihn zu erraten. Alle Fragen dürfen nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Foto: Marius Becker

5. Musiktitel erraten Wem keine Berufe mehr einfallen, der dreht einfach das Radio auf: Alle Mitfahrenden müssen versuchen den laufenden Song möglichst schnell zu erraten. Wer den Titel als erstes weiß, gewinnt. Alternativ können alle Reisenden den neusten Sommerhit üben, das sorgt garantiert für gute Laune! Foto: Axel Seidemann

6. Hörspiele Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann sich auch entspannt zurücklehnen und ein Hörspiel genießen. Mit spannenden oder unterhaltsamen Geschichten vergeht die Zeit gleich viel schneller. Besonders geeignet, wenn man alleine unterwegs ist. Foto: Jürgen Mahnke

7. Einfach mal quatschen Gerade wenn man alleine unterwegs ist, kann man die Zeit im Stau gut für ein langes Telefonat nutzen - ob mit der Mutter, Oma oder mit Freunden. Einzige Voraussetzung ist eine Freisprechanlage, dann steht einem schönen Gespräch nichts im Wege. Foto: Daniel Reinhardt

8. Wischen und Putzen Man kann die Zeit im Stau natürlich auch praktisch nutzen: Mit ein paar Reinigungstüchern im Auto kann man Armaturenbrett und Lenkrad reinigen. Aber Achtung: Nicht abschnallen, sondern nur da putzen, wo man - ohne sich zu verdrehen - dran kommt. Foto: Frank Mächler

9. Bewegung Geht gar nichts mehr vor oder zurück, kann man auch aussteigen und sich etwas Bewegung verschaffen. Etwa indem man zwei oder drei Runden um das Auto rennt. Foto: Bernd Thissen

10. Essen und Trinken Gerade bei längeren Strecken gilt: Ausreichend Essen und Getränke mitnehmen. Getränke, die warm nicht mehr schmecken, oder Essen, das bei Wärme schmilzt, sind nicht so geeignet. Also besser Wasser oder Tee und leckeres Obst einpacken - denn mit vollem Magen ist alles nur noch halb so schlimm. Foto: A3399 Arne Dedert

Bauarbeiten sorgen teils für Stillstand

Obwohl die Baustellentätigkeit bereits vielerorts eingestellt worden sei, so der ADAC, wird nach Angaben beider Clubs auf folgenden Strecken noch zum Teil umfangreich gebaut:

A 1 Osnabrück - Bremen in beiden Richtungen

A 1 Osnabrück - Münster - Dortmund und Köln - Dortmund in beiden Richtungen

A 1 Euskirchen - Köln und Dreieck Vulkaneifel - Trier - Saarbrücken

A 3 Passau - Nürnberg und Nürnberg - Würzburg - Aschaffenburg

A 3 Frankfurt/Main - Köln - Oberhausen

A 6 Landstuhl - Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - Pilsen

A 7 Hannover - Kassel - Würzburg in beiden Richtungen

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 14 Leipzig - Halle

A 20 Wismar - Rostock - Stettin

A 24 Berliner Ring - Pritzwalk

A 27 Bremen - Bremerhaven

A 31 Meppen - Lingen/Ems

A 42 Kamp-Lintfort - Dortmund

A 45 Dortmund - Hagen - Gießen

A 46 Neuss - Düsseldorf - Wuppertal

A 66 Frankfurt/Main - Wiesbaden

A 73 Feucht - Nürnberg - Bamberg

A 95 München - Penzberg

A 96 Lindau - München

A 99 Umfahrung München

In Alpenländern nicht ohne passende Winterausrüstung fahren

In Österreich und der Schweiz gilt das gleiche Bild wie in Deutschland. Vor allem am Samstag drängen viele mit dem Auto in die Innenstädte.Der ACE rät nicht nur in Deutschland zu passender Winterausrüstung des Autos. Ohne diese sollten Autofahrer Reisen in die Alpenländer nicht antreten, warnt der Autoclub.Die Zufahrten zu den großen Skigebieten dürften sich mancherorts auch bereits schon füllen. Ansonsten dürften Reisende auf den Transitrouten meist freie Bahn haben. Der ADAC weist allerdings auf die Möglichkeit von Lkw-Rückstaus an den Grenzen zu Tschechien hin.