Wie ein Polizeisprecher berichtete, kam es am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr zu einem Unfall auf der A1 zwischen Greven und Münster in Höhe des Rastplatzes. In Richtung Dortmund kollidierten auf der linken Spur zwei Fahrzeuge. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war auch der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Der Verkehr konnte über den Rastplatz umgeleitet werden. Dennoch kam es zu einem etwa sieben Kilometer langen Rückstau, der sich bis hinter die Anschlussstelle Greven erstreckte. Autofahrer mussten mit einer Verzögerung von 30 Minuten rechnen.