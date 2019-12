Vreden -

Von Gunnar A. Pier

An Montageplatz 3 in Logistikhalle 24 bei Schmitz Cargobull in Vreden sitzt Felix Thesing und klebt akribisch rote Streifen auf Aluprofile. Das ist wahrlich nicht selbstverständlich: Menschen wie Felix arbeiten häufiger in Behindertenwerkstätten als in „echten“ Firmen. Der 23-Jährige ist Autist - und aus dem Unternehmen nicht mehr wegzudenken.