Streik führt zu Zugausfällen im Münsterland

Ein streikender Lokführer hat am Montagmorgen für acht ausgefallene Zugverbindungen zwischen Münster und Bielefeld und zurück gesorgt. Das hat Nicole Pizzuti , Sprecherin der Eurobahn , erklärt. Ansonsten sei der Bahnverkehr im Münsterland noch relativ unbeschadet geblieben. Drei Busse waren im Einsatz, um die betroffenen Pendler zu transportieren.

Am Vormittag hat sich die Situation auf der Linie zwischen Münster und Bielefeld wieder entspannt. Nicole Pizzuti berichtete nur noch von „Kapazitätsabweichungen“, also kürzeren Zügen. Ein weiterer Ausfall auf der Strecke folgte am Mittag - die geplante Fahrt um 12.45 Uhr von Münster in Richtung Warendorf fand nicht statt. Die Eurobahn bittet ihre Fahrgäste: „Bitte informieren Sie sich unmittelbar vor Reiseantritt über Ihre aktuelle Reiseverbindung.” ( Verkehrslagen-Übersicht der Eurobahn )

„Leider hat uns die Geschäftsleitung bis zur Stunde kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Das hat zur Folge, dass wir unseren berechtigten Forderungen nun - wie angekündigt - mit einem entschlossenen Arbeitskampf Nachdruck verleihen werden“, sagte die Bundesgeschäftsführerin der EVG, Cosima Ingenschay, am Morgen. Die Auswirkungen des EVG-Streiks würden im gesamten Netz spürbar sein.

Nach Angaben der Eurobahn streiken von ihren 480 Lokführern neun. Überall dort, wie sie Dienst hatten, blieben die Züge stehen. Betroffen waren vor allem Züge in Ostwestfalen: von Lemgo, von Horn-Bad Meinberg und von Rhaden nach Bielefeld.

Werkstatt wird bestreikt

In der Region fahren Eurobahn-Züge von Münster nach Bielefeld, nach Osnabrück, nach Rheine und über Hamm nach Paderborn. Schwerpunkt des Protests ist eine Werkstatt in Hamm-Heessen, wo Mitarbeiter am frühen Morgen ihrer Arbeit niedergelegt haben. Dadurch fallen nicht sofort mehrere Züge aus. Allerdings mussten Fahrgäste sich drängeln, weil die Züge nur halb so lang waren wie üblich.

Die Folgen dieses Streiks würden sich „langsam aufbauen”, berichtet Gewerkschaftssprecher Sebastian Bitterwolf, da die Züge regelmäßig gewartet werden müssten. Sobald die Reserve an gewarteten Zügen aufgebraucht sei, sei mit weiteren Ausfällen zu rechnen. Im Laufe des Tages sollen zudem weitere Lokführer und Kundenbetreuer in den Streik treten, berichtet EVG-Sprecher Bitterwolf, betont aber: „Wir sind bereit zu reden, sobald wir ein ernsthaftes Angebot bekommen.”

Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?

Welche Folgen der Streik im Laufe des Tages und morgen oder übermorgen haben wird, ist offenbar nicht vorherzusagen. „Der Streik kann noch weiter Fahrt aufnehmen”, sagte Eurobahn-Sprecherin Nicole Pizzuti.

Sollte der Streik in der Werkstatt in Hamm noch länger dauern, würde sich das auf den Bahnverkehr in den nächsten zwei oder drei Tagen auswirken. Züge müssen alle sechs Wochen gewartet werden. Zusätzlich kann das beginnende Winterwetter für Arbeit sorgen. Durch Regen und Blätter auf den Gleisen kommen Züge öfter ins Rutschen. Dadurch können die Räder an einigen Stellen abgeflacht werden, die wieder ausgeglichen werden müssen. „Das ist nicht dramatisch und kostet nicht viel Zeit, kann aber zum Problem werden, wenn in der Werkstatt niemand arbeitet“, sagt Pizzuti. „Nach zwei, drei Tagen kann es passieren, dass die Kapazität ganz eng wird.“

Die Bahnlinien im Münsterland 1/13 RB50: Münster - Dortmund (Eurobahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Amelsbüren - Davensberg - Ascheberg - Capelle - Werne an der Lippe - Lünen - . . . - Dortmund Hbf Foto: Theo Heitbaum

RE2: Münster - Düsseldorf Hbf (DB Regio) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Albachten - Bösensell - Nottuln-Appelhülsen - Buldern - Dülmen - Haltern am See - . . . - Recklinghausen - . . . - Gelsenkirchen - Essen - . . . - Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf Hbf Foto: Ludger Warnke

RE7 Rheine - Krefeld (National Express) fährt stündlich mit Halt in Rheine - Emsdetten - Greven - Münster-Hbf - Münster-Hiltrup - Drensteinfurt - Hamm - . . . - Hagen - . . . - Wuppertal - . . . - Köln Hbf - . . . - Krefeld Foto: Anna Spliethoff

RE15: Münster - Emden (Westfalenbahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Greven - Emsdetten - Rheine - Salzbergen - . . . - Lingen (Ems) - . . . - Meppen - . . . - Papenburg (Ems) - . . . - Emden Hbf Foto: Anna Spliethoff

RE42: Münster - Mönchengladbach (DB Regio) fährt stündlich mit Halt in Münster - Münster-Albachten - Bösensell - Nottuln-Appelhülsen - Buldern - Dülmen - Sythen - Haltern am See - . . . - Recklinghausen - . . . - Gelsenkirchen - Essen - . . . - Krefeld - . . . - Mönchengladbach Foto: Anna Spliethoff

RB63: Münster - Coesfeld (DB Regio) fährt stündlich (zu Stoßzeiten häufiger) mit Halt in Münster Zentrum Nord - Münster Hbf - Münster-Mecklenbeck (seit 9.12.2018) - Münster-Roxel - Havixbeck - Billerbeck - Lutum - Coesfeld Schulzentrum - Coesfeld (Westf.) Foto: Anna Spliethoff

RB64: Münster - Enschede (DB Regio) fährt stündlich , zu Hauptverkehrszeiten halbstündlich , mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Häger - Altenberge - Nordwalde - Steinfurt-Borghorst - Steinfurt-Grottenkamp - Steinfurt-Burgsteinfurt - Metelen Land - Ochtrup - Gronau - . . . - Enschede Foto: ah

RB65: Münster - Rheine (Eurobahn) fährt zweimal pro Stunde mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Sprakel - Greven - Reckenfeld - Emsdetten - Rheine-Mesum - Rheine Foto: Anna Spliethoff

RB66: Münster - Osnabrück (Eurobahn) fährt zweimal pro Stunde mit Halt in Münster Hbf - Westbevern - Ostbevern - Kattenvenne - Lengerich - Natrup-Hagen - Hasbergen - Osnabrück Hbf Foto: Anna Spliethoff

RB67: Münster - Bielefeld (Eurobahn) fährt stündlich mit halt in Münster Hbf - Telgte - Warendorf-Einen-Müssingen - Warendorf - Beelen - . . . - Rheda-Wiedenbrück - . . . - Gütersloh - . . . -Bielefeld Foto: wn

RB 69: Münster - Bielefeld (Eurobahn) fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf.) - Heessen - Ahlen (Westf.) - . . . - Oelde - . . . - Gütersloh - . . . - Bielefeld Foto: Anna Spliethoff

RB89: Münster - Paderborn (Eurobahn) fährt halbstündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf) - . . . - Soest - . . . - Lippstadt - . . . - Paderborn Foto: Anna Spliethoff

Die Bahnstrecken im Münsterland im Überblick Foto: NWL

Deutliche Urabstimmung

Die EVG will für die bei ihr organisierten Mitglieder die Anwendung des EVG-Tarifvertrages auch bei Keolis durchsetzen. Bei einer Urabstimmung der unter den dort Beschäftigten hatten sich 94 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen unbefristeten Arbeitskampf ausgesprochen. Bereits im April hatten Warnstreiks der Gewerkschaft dazu geführt, dass einige Züge im Münsterland nicht fuhren.

Die EVG fordert für ihre bei Keolis beschäftigten Mitglieder 7,5 Prozent mehr Geld, Zeitguthabenkonten sowie eine betriebliche Altersvorsorge.

Mit der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GdL) hatte sich die Eurobahn schon im April auf einen Tarifvertrag geeinigt. Sie sieht eine allgemeine Vergütungserhöhung von 2,2 Prozent ab dem 1. Juli 2019 und von weiteren 3 Prozent ab dem 1. Juli 2020 vor.