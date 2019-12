Wer braucht eine Finca auf Mallorca oder ein Segelboot am Mittelmeer, wenn er in einem Speicher auf einem münsterländischen Bauernhof lebt? „August Amaretto Wemke” − so der eingetragene Künstlername − jedenfalls nicht. Im Studio im Dachgeschoss des 58-jährigen Schlagerkomponisten hängen zwei Goldene Schallplatten.