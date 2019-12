Wegen versuchten Mordes "in drei tateinheitlichen Fällen", wie es heißt, hat die 2. Große Strafkammer am Landgericht in Münster am Donnerstag einen 48-jährigen Bocholter zu sieben Jahren Hat verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im April 2019 auf einer Bundesstraße bei Bocholt sein Auto absichtlich in den Gegenverkehr gelenkt hatte, um sich das Leben zu nehmen. Private Probleme und der Verlust der Arbeit sollen dazu geführt haben, dass er sich mit Selbstmordgedanken trug. Der konkrete Entschluss zur Tat soll ihm erst in dem Moment gekommen sein, als er die Gelegenheit sah, wie ein Gerichtssprecher erläuterte.

Bei einem ersten Versuch streifte der Wagen des 48-Jährigen ein entgegenkommendes Auto. Wenig später kollidierte er mit einem weiteren Fahrzeug, in dem zwei Personen saßen.

Die körperlichen Folgen blieben zwar vergleichsweise glimpflich, doch das Gericht hob die psychischen Folgen für die beiden Opfer hervor. Der nun Verurteilte selbst erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma.

Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft gefordert, die Verteidigung stellte die Schuldfähigkeit in Frage und wollte einen Freispruch. Der Mann hatte zum Tatzeitpunkt über zwei Promille Alkohol im Blut. Eine verminderte Schuldfähigkeit konnte das Gericht deshalb nicht ausschließen und berücksichtigte das in seinem Urteil.

Hinweis: Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide zurückhaltend berichtet wird.Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Daher werden wir nicht im Detail über den Vorfall berichten.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge . Unter der kostenlosen Hotline 0800/1110111 oder 0800/1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251/519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.