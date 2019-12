Emsdetten/Rheine -

Von Doerthe Rayen

Isabel ist als Baby adoptiert worden und in Rheine behütet aufgewachsen. Für ihre Wurzeln in Indien hat sich die heute 30-Jährige von klein auf interessiert. Es war für sie ein Herzenswunsch, mehr über ihre eigene Geschichte zu erfahren. Wie sie ihre leibliche Mutter gefunden hat, hat sie in ihrer deutsch-indischen Adoptionsbiografie festgehalten.