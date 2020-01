Heiligabend war so ein typischer Tag im Leben von Marion Dahlmann. Gegen 12 Uhr klingelte das Telefon. Die Nachricht war ebenso knapp wie klar: Vermisste Person in Dortmund. Ein Fall für die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes in Münster und damit ein Einsatz für Marion Dahlmann und drei weitere ehrenamtliche Mitglieder.