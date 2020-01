Landwirte wollen am Samstag Bundesumweltministerin Svenja Schulze ein Thesenpapier überreichen und werden dafür im gesamten Münsterland den Verkehr behindern. Das hat die Polizei am Donnerstag angekündigt. Schulze ist in Telgte zum Neujahrsempfang der Stadt eingeladen.

Das Bündnis "Land schafft Verbindung" hat bei den Polizeibehörden im Münsterland fünf Konvois angemeldet. In denen sollen sich aus dem gesamten Münsterland ab etwa 15 Uhr rund 1000 Trecker und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Weg nach Telgte machen.

Behinderungen auf Bundesstraßen und Autobahn erwartet

Vermutlich werde die B 64 zwischen der B 51 und dem Abzweig Warendorfer Straße (K 50) ab 15.30 Uhr gesperrt, da die Bauern dort ihre Fahrzeuge abstellen wollen. Für den Abend kündigt die Polizei Behinderungen am Nadelöhr Autobahn 43 und Umgehungsstraße in Münster an. Wegen der Rückfahrt der Traktoren werde es ab circa 19:30 Uhr immer mal wieder Verkehrsbehinderungen geben. Wer sich auskennt, sollte die betroffenen Straßen meiden.

Fahrtstrecken der Konvois Route 1 Nienberge - Münster - Telgte (ca. 19 Kilometer): L 510/Altenberger Straße - L 510/Steinfurter Straße - B 54/Steinfurter Straße - K 6/York-Ring - K 6/Friesenring - K 6/Cheruskerring - K 6/Lublinring - K 6/Niedersachsenring - L 843 Warendorfer Straße - B 51/Warendorfer Straße - B 51 Umgehungstraße Telgte bis B 64 Route 2 Nottuln - Münster - Telgte (ca. 33 Kilometer):

B 525/Buxtrup - L 844/Lindenstraße - L 551/Münster Straße - L 551/Kley - L 551/Weseler Straße - L 551/Dülmener Straße - L 551/Weseler Straße - B 51/Umgehungsstraße Münster - B 51/Warendorfer Straße - B 51 Umgehungstraße Telgte bis B 64 Route 3 Ladbergen - Telgte (ca. 22 Kilometer):

B 475 - B 475/Kattenvenner Straße - L 811/Münster Weg - L 811/Kattmannskamp - L 811/An der Aa - L 811/Ladbergener Straße - L 811/Lengericher Straße - L 811/Grevener Straße - L 811/Mersch - L 811/Westbevener Straße Route 4 Warendorf - Telgte (ca. 12 Kilometer):

B 64 Route 5 Ostbevern - Telgte (ca. 22 Kilometer):

L 830 - Milte - L 548/Telgter Landstraße - Einen - Müssingen - B 64 ...

Die Polizei Münster informiert über die Standorte der Konvois und mögliche Verkehrsbehinderungen aktuell über Twitter @polizei_nrw_ms.