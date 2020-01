Rheine/Münster -

Wegen versuchten Mordes stehen ab diesem Montag fünf Männer vor dem Landgericht Münster. Sie sollen am 13. Juli in Rheine „unvermittelt und wortlos“ zwei Personen mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen haben. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landgerichts in Münster hervor.